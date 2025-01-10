Во Львове девять человек отравились угарным газом: пятеро детей госпитализировали в больницу

В ночь на 10 января в Галицком районе Львова на улице Князя Романа произошло массовое отравление угарным газом. Пострадали девять человек, среди них пятеро детей в возрасте 6, 12 и 13 лет.

Также пострадали женщины 1976 и 1984 годов рождения, которым помощь оказали на месте. Двух девушек 17 и 18 лет доставили в Областную клиническую больницу Львова. Их состояние также средней тяжести.

Детей госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу Львова. Состояние всех пострадавших оценивают как средней тяжести.

Напомним, угарный газ - это невидимая, но смертельно опасная угроза, даже в небольших концентрациях. Соблюдая простые правила безопасности, вы сможете защитить себя и своих близких. РБК-Украина рассказывало о рисках, связанных с угарным газом, и эффективных способах предотвращения отравления.

Также мы писали о том, что в Винницкой области две семьи отравились продуктами горения. Среди пострадавших были дети. Известно, что бабушку и внучку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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