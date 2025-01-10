ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Во Львове девять человек отравились угарным газом: пятеро детей госпитализировали в больницу

Пятница 10 января 2025 12:34
UA EN RU
Во Львове девять человек отравились угарным газом: пятеро детей госпитализировали в больницу Фото: Отравление угарным газом (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В ночь на 10 января в Галицком районе Львова на улице Князя Романа произошло массовое отравление угарным газом. Пострадали девять человек, среди них пятеро детей в возрасте 6, 12 и 13 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты и ТрО ЛГС.

Детей госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу Львова. Состояние всех пострадавших оценивают как средней тяжести.

Также пострадали женщины 1976 и 1984 годов рождения, которым помощь оказали на месте. Двух девушек 17 и 18 лет доставили в Областную клиническую больницу Львова. Их состояние также средней тяжести.

Аварийная бригада газовой службы оперативно прекратила подачу газа в дом.

Управление городского совета напоминает, если вы заметили признаки угарного газа:

  • откройте все окна для доступа свежего воздуха
  • выключите все приборы, которые могут генерировать угарный газ
  • немедленно звоните в аварийную службу газа (104) и вызывайте скорую помощь (103)

Напомним, угарный газ - это невидимая, но смертельно опасная угроза, даже в небольших концентрациях. Соблюдая простые правила безопасности, вы сможете защитить себя и своих близких. РБК-Украина рассказывало о рисках, связанных с угарным газом, и эффективных способах предотвращения отравления.

Также мы писали о том, что в Винницкой области две семьи отравились продуктами горения. Среди пострадавших были дети. Известно, что бабушку и внучку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Газ
NEWS
В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД
В двух областях России под удар попали замаскированные военные заводы, - ЦПД
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война