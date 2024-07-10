Во Львове возле многоэтажки взорвалась граната: один человек погиб

Во Львове сегодня, 10 июля, утром возле многоэтажки взорвалась граната. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области в Facebook.
По информации правоохранителей, информация о взрыве, который прогремел возле одной из многоэтажек на улице Пасичной, поступило около 06:30. На место инцидента приехали группа полицейских, криминалисты, специалисты-взрывотехники.
"Правоохранители установили личность погибшего - местного жителя в возрасте 34 лет, на теле которого были обнаружены многочисленные осколочные ранения. Также предварительно установлено, что травмы мужчина получил в результате взрыва гранаты, вероятно, Ф-1", - уточнили в полиции.
По этому факту открыто уголовное производство по возможному умышленному убийству с отметкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в конце июня стало известно, что в Луцке 23-летний мужчина взорвал гранату. В результате инцидента никто не пострадал, злоумышленника задержали.
Также в начале мая во Львовской области в Бориславе взорвалась граната, из-за чего погиб один местный житель.
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