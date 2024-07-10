Во Львове возле многоэтажки взорвалась граната: один человек погиб

По информации правоохранителей, информация о взрыве, который прогремел возле одной из многоэтажек на улице Пасичной, поступило около 06:30. На место инцидента приехали группа полицейских, криминалисты, специалисты-взрывотехники.

"Правоохранители установили личность погибшего - местного жителя в возрасте 34 лет, на теле которого были обнаружены многочисленные осколочные ранения. Также предварительно установлено, что травмы мужчина получил в результате взрыва гранаты, вероятно, Ф-1", - уточнили в полиции.

По этому факту открыто уголовное производство по возможному умышленному убийству с отметкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.