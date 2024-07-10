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Во Львове возле многоэтажки взорвалась граната: один человек погиб

Фото: во Львове полиция расследует взрыв гранаты возле многоэтажки (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Иван Носальский

Во Львове сегодня, 10 июля, утром возле многоэтажки взорвалась граната. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области в Facebook.

По информации правоохранителей, информация о взрыве, который прогремел возле одной из многоэтажек на улице Пасичной, поступило около 06:30. На место инцидента приехали группа полицейских, криминалисты, специалисты-взрывотехники. 

"Правоохранители установили личность погибшего - местного жителя в возрасте 34 лет, на теле которого были обнаружены многочисленные осколочные ранения. Также предварительно установлено, что травмы мужчина получил в результате взрыва гранаты, вероятно, Ф-1", - уточнили в полиции. 

По этому факту открыто уголовное производство по возможному умышленному убийству с отметкой "самоубийство". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. 

Инциденты с гранатами

Напомним, в конце июня стало известно, что в Луцке 23-летний мужчина взорвал гранату. В результате инцидента никто не пострадал, злоумышленника задержали.

Также в начале мая во Львовской области в Бориславе взорвалась граната, из-за чего погиб один местный житель.

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