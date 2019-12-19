"Львівгаз Збут": 5 тис. клієнтів компанії сплачують за газ у Viber

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Для зручності клієнтів ТОВ "Львівгаз Збут" розширило функціонал чат-боту 7104ua у Viber

Від листопада споживачі газу Львівської області можуть за допомогою чат-боту 7104ua у Viber не лише передавати показання лічильника, сплачувати за газ, а й завантажити рахунки у форматі PDF. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Львівгаз Збут".

Завдяки чат-боту 7104ua у Viber клієнти "Львівгаз Збуту" мають змогу постійно контролювати стан розрахунків за спожитий газ на своєму смартфоні. В разі своєчасних платежів за газ це дозволить забути про пеню. А її, відповідно до нових змін у Законі "Про житлово-комунальні послуги", споживач зобов'язаний буде сплачувати у випадку затримки платежів за послуги, повідомили у прес-службі.

"Ми йдемо в ногу із сучасними технологіями і розуміємо, що зараз майже усі "живуть" в смартфонах, тому розширюємо функціонал нашого чат-боту. Близько 5 тисяч наших клієнтів вже успішно використовують 7104ua Viber, адже це швидко, доступно та зручно", - розповів директор ТОВ "Львівгаз збут" Павло Майк.

У прес-службі зазначили, що приєднатись до чат-боту може кожен охочий, потрібно лише відсканувати QR-код.

"Спосіб оплати за газ через Viber має низку переваг: можливість миттєвої оплати з будь-якої точки світу в режимі 24/7, відсутність черг, звітність, простота оплати, безпека грошових операцій. Окрім того, в паблік акаунті споживачі газу зможуть отримати доступ до даних п’яти особових рахунків - переглядати поточний стан розрахунків за газ, історію оплат і показань лічильників", - йдеться у повідомленні.