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"Львівгаз" повністю виконав умови анбандлінгу

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Львів, Вівторок 01 червня 2021 19:43
"Львівгаз" повністю виконав умови анбандлінгу Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

АТ "Львівгаз" вийшов із засновників компанії-постачальника ТОВ "Львівгаз Збут". Таким чином було виконано всі умови анбандлінгу згідно Директиви 2009/73/ЄС.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"АТ "Львівгаз" завершив процедуру виходу зі складу засновників ТОВ "Львівгаз Збут", тим самим повністю виконав умови ефективного анбандлінгу, як з позиції українського, так і європейського законодавства. Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що вихід зі складу засновників - тобто повне розділення власності - є вищим рівнем анбандлінгу.

"Якщо в Євросоюзі, при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ "Львівгаз" провів більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС", - йдеться у повідомленні.

Також за словами прес-служби, компанія послідовно починаючи з липня 2015 року реалізувала усі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", а також відповідно до норм Директиви 2009/73 / ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:

  • юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;
  • функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;
  • поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ "Львівгазу", так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;
  • інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;
  • поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.

"У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73 / ЄС та Закону України "Про ринок природного газу", оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що усі проведені дії з анбандлінгу АТ "Львівгаз", поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства - у звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%.

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