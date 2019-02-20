"Львівгаз" у 2018 році повірив майже 19 тис. лічильників

Повірка здійснюється за кошти ПАТ "Львівгаз", котрі закладені в тариф на розподіл газу

В течение 2018 года ПАО "Львовгаз" совместно с представителями ГП "Львовстандартметрология" осуществили бесплатную поверку 18625 счетчиков газа. В результате 27,2% ( 5060 шт.) из них оказались непригодными к работе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во Львовской области в целом поверке подлежат 258,8 тыс. счетчиков газа, однако недостаток финансирования позволяет поверить в текущем году всего 41,5 тыс. счетчиков. По словам пресс-службы, заложены средства в действующем тарифе на услуги распределения природного газа, утвержденные НКРЭКУ, не дают возможность осуществлять поверку счетчиков в полном объеме.

"Периодической поверке счетчики подлежат для точного учета потребленного газа. Ее проводят один раз в 5 или 8 лет, согласно паспортных данных счетчика. В случае, если срок поверки истек, а счетчик газа не поверенный по вине потребителя, например, он отказал в доступе в свое помещение, где расположен счетчик газа, показания счетчика считаются недействительными. В таком случае начисление за потребленный газ производится по предельным нормам потребления", - отметил технический Директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан.

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", плановой поверке подлежат все счетчики бытовых потребителей. Она осуществляется бесплатно, за средства ПАО "Львовгаз", которые заложены в тариф на распределение газа. Демонтаж и монтаж приборов имеют право осуществлять только представители газораспределительной компании, ведь это связано с вмешательством в работу газовой системы. А саму поверку счетчиков осуществляют представители государственного предприятия "Львовстандартметрология".