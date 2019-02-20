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"Львівгаз" у 2018 році повірив майже 19 тис. лічильників

Новини » Енергетика    20.02.2019 - 16:32
"Львівгаз" у 2018 році повірив майже 19 тис. лічильників
Ілюстративне фото (прес-служба "Львівгазу")

Повірка здійснюється за кошти ПАТ "Львівгаз", котрі закладені в тариф на розподіл газу

Впродовж 2018 року ПАТ "Львівгаз" спільно з представниками ДП "Львівстандартметрологія" здійснили безкоштовну повірку 18625 лічильників газу. В результаті 27,2% ( 5060 шт.) з них виявились непридатними до роботи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У Львівській області загалом повірці підлягають 258,8 тис. лічильників газу, однак брак фінансування дозволяє повірити в поточному році лише 41,5 тис. лічильників. За словами прес-служби, закладені кошти в діючому тарифі на послуги розподілу природного газу, затверджені НКРЕКП, не дають можливість здійснювати повірку лічильників в повному обсязі.

"Періодичній повірці лічильники підлягають задля точного обліку спожитого газу. Її проводять один раз на 5 чи 8 років, відповідно до паспортних даних лічильника. У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу не повірений з вини споживача, наприклад він відмовив у доступі до свого приміщення, де розташований лічильник газу, покази лічильника вважаються недійсними. В такому випадку нарахування за спожитий газ проводиться за граничними нормами споживання", - зазначив Директор технічний ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан.

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", плановій повірці підлягають усі лічильники побутових споживачів. Вона здійснюється безкоштовно, за кошти ПАТ "Львівгаз", котрі закладені в тариф на розподіл газу.  Демонтаж та монтаж приладів мають право здійснювати лише представники газорозподільної компанії, адже це пов’язано із втручанням в роботу газової системи. А саму повірку лічильників здійснюють представники державного підприємства "Львівстандартметрологія".

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