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У Львові зловмисник напав на співробітника поліції

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Поліцейський отримав перелом гомілки

У Львові вночі 18 грудня зловмисник напав на поліцейського, в результаті чого правоохоронець отримав травму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

За даними поліції, правоохоронці близько опівночі прибули на виклик щодо вчинення домашнього насильства в одній з квартир будинку на вулиці Бортнянського. На місці події співробітники поліції виявили 27-річного чоловіка у стані алкогольного сп'яніння, який агресивно поводився та напав на одного з правоохоронців.

"Чоловік поводився агресивно, на зауваження правоохоронців не реагував та наніс капітану поліції удар ногою. В подальшому медики діагностували у правоохоронця перелом гомілки", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що за фактом події поліція відкрила провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України, а саме погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі невідомий чоловік напав з ножем на трьох співробітників французької поліції. Напад стався в діловому районі міста Ла Дефанс близько 10-ї ранку. Щоб захиститися від нападника правоохоронці застосували вогнепальну зброю.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці листопада в Ужгороді працівник поліції отримав тілесні ушкодження під час опрацювання виклику про домашнє насильство. Озброєний ножем агресивний чоловік поранив правоохоронця під час затримання.

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