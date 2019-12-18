ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові зловмисник напав на співробітника поліції

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 11:19
У Львові зловмисник напав на співробітника поліції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейський отримав перелом гомілки

У Львові вночі 18 грудня зловмисник напав на поліцейського, в результаті чого правоохоронець отримав травму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

За даними поліції, правоохоронці близько опівночі прибули на виклик щодо вчинення домашнього насильства в одній з квартир будинку на вулиці Бортнянського. На місці події співробітники поліції виявили 27-річного чоловіка у стані алкогольного сп'яніння, який агресивно поводився та напав на одного з правоохоронців.

"Чоловік поводився агресивно, на зауваження правоохоронців не реагував та наніс капітану поліції удар ногою. В подальшому медики діагностували у правоохоронця перелом гомілки", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що за фактом події поліція відкрила провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України, а саме погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі невідомий чоловік напав з ножем на трьох співробітників французької поліції. Напад стався в діловому районі міста Ла Дефанс близько 10-ї ранку. Щоб захиститися від нападника правоохоронці застосували вогнепальну зброю.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці листопада в Ужгороді працівник поліції отримав тілесні ушкодження під час опрацювання виклику про домашнє насильство. Озброєний ножем агресивний чоловік поранив правоохоронця під час затримання.

У Києві поліція посилила заходи безпеки через акції протесту У Львові тролейбус збив пішохода
Новини України Львівполициянапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся