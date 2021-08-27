ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Львові застрелили таксиста, нападника шукають

Новость на русском →
П'ятниця 27 серпня 2021 15:05
У Львові застрелили таксиста, нападника шукають Фото: у Львові застрелили таксиста (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Львові застрелили таксиста. Правоохоронці шукають нападника та встановлюють обставини вчинення злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Сьогодні, 27 серпня, о 10:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Василя Стуса у Львові поранено чоловіка.

Як встановили правоохоронці, до одного з закладів громадського харчування забіг чоловік з сильною кровотечею, який повідомив, що у нього стріляли.

Він був доставлений у лікарню. Проте, незважаючи на зусилля медиків, помер внаслідок отриманого поранення.

Правоохоронці встановили особу загиблого - 64-річного львів’янина, який працював таксистом.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес