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У Львові запрацює новий центр вакцинації: графік роботи та адреса

Автор: Сергій Пишкін

У Львові, у Палаці залізничників відкриють новий центр щеплення. Там щоденно працюватимуть дві вакцинальні бригади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"Ми плануємо скоригувати години роботи так, аби мешканцям було комфортно прийти на вакцинацію, тобто, щоб центр працював з 15:00 до 19:00 години. Пріоритетною категорією будуть працівники Львівської залізниці, але вакцинуватися зможуть усі охочі", - відзначає пресслужба.

Спочатку в центрі вакцинуватимуть препаратами "AstraZeneca" та "Pfizer", однак в майбутньому також пропонуватимуть й "CoronaVac".

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Львів