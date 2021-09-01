У Львові запрацює новий центр вакцинації: графік роботи та адреса

"Ми плануємо скоригувати години роботи так, аби мешканцям було комфортно прийти на вакцинацію, тобто, щоб центр працював з 15:00 до 19:00 години. Пріоритетною категорією будуть працівники Львівської залізниці, але вакцинуватися зможуть усі охочі", - відзначає пресслужба.

Спочатку в центрі вакцинуватимуть препаратами "AstraZeneca" та "Pfizer", однак в майбутньому також пропонуватимуть й "CoronaVac".