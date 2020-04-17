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У Львові зафіксовано різкий ріст випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 10:03
У Львові зафіксовано різкий ріст випадків коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Львові за добу інфікувались 37 людей

У Львові зафіксовано різкий ріст випадків коронавірусу, за добу заразились 37 людей. Про це написав мер міста Андрій Садовий на своєму Telegram-каналі.

Садовий закликає людей лишатись вдома.

"Маємо +37 нових хворих за добу у Львові. Це найбільше зростання за весь час карантину", - заявив він.

Нагадаємо, у Львівській області виявлено 203 випадки коронавірусу.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області зафіксували ще дві смерті від коронавірусу COVID-19. Вчора в Новоселицькій ЦРЛ померла пацієнтка 1967 року народження, хвора на коронавірус. Також у міській лікарні помер чоловік 1955 року народження з підозрою на COVID-19.

Зазначимо, cтаном на ранок 17 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла до 4662. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Разом з тим, в Україні за минулу добу підтвердили 9 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Офіційно підтверджені 125 смертей у пацієнтів з коронавірусом.

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