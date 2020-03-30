У Львові зафіксували ще два випадки коронавірусу

У Львові позитивні результати експрес-тестів на коронавірус отримали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового в його Telegram-каналі.

За його словами, перший випадок був виявлений у пацієнтки 5-ї лікарні, яка була госпіталізована 25 березня з пневмонією.

"Всі пацієнти і лікарі, які контактували з нею, зараз обстежуються і ізольовані в приміщенні лікарні", - повідомив Садовий.

Другий випадок був зафіксований у водія трамвая.

"У неї ніяких симптомів, взяли матеріал для ПЛР-тесту. Жінку відправлять додому для обсервації під контроль сімейного лікаря. Трамвай зняли з маршруту. Тестуємо всіх водіїв", - зазначив мер.

При цьому Садовий додав, що у Львові почали масово застосовувати експрес-тести в комунальних установах серед працівників, які вимушено контактують з великою кількістю людей.

"Аналізи відправлені на ПЛР-діагностику для остаточного підтвердження", - додав він.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні кількість хворих у країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.