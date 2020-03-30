ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові зафіксували ще два випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 15:37
У Львові зафіксували ще два випадки коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Львові почали масово застосовувати експрес-тести в комунальних установах

У Львові позитивні результати експрес-тестів на коронавірус отримали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового в його Telegram-каналі.

За його словами, перший випадок був виявлений у пацієнтки 5-ї лікарні, яка була госпіталізована 25 березня з пневмонією.

"Всі пацієнти і лікарі, які контактували з нею, зараз обстежуються і ізольовані в приміщенні лікарні", - повідомив Садовий.

Другий випадок був зафіксований у водія трамвая.

"У неї ніяких симптомів, взяли матеріал для ПЛР-тесту. Жінку відправлять додому для обсервації під контроль сімейного лікаря. Трамвай зняли з маршруту. Тестуємо всіх водіїв", - зазначив мер.

При цьому Садовий додав, що у Львові почали масово застосовувати експрес-тести в комунальних установах серед працівників, які вимушено контактують з великою кількістю людей.

"Аналізи відправлені на ПЛР-діагностику для остаточного підтвердження", - додав він.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні кількість хворих у країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.

У Сумській області підтвердили ще три випадки коронавірусу В Іспанії за день померло понад 800 людей
Новини України ЛьвівКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся