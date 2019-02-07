У Львові затримали підозрюваного у організації вбивства Олешка

Зловмисник переховувався п'ять місяців

Во Львове сегодня ночью полиция задержала подозреваемого в организации убийства активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина в Facebook.

По словам Аброськина, последние пять месяцев злоумышленник скрывался в разных областях, постоянно меняя место жительства.

"Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца "Торнадо", жителя Днепра, которого мы подозреваем в организации именно слежки и убийства Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове", - написал Аброськин.

Фото: задержание злоумышленника (facebook.com/Вячеслав Аброськин)

Напомним, 31 июля, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался.

РБК-Украина писало, что 23 января Запорожский апелляционный суд продлил срок содержания под стражей Александра Обухова, которого подозревают в убийстве активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат".