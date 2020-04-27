У Львові захворілі на коронавірус лікарі отримають компенсацію

У Львові захворілі на коронавірус лікарі отримають по 20 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міського голови Андрія Садового в Twitter.

За його словами, у Львові 27 медичних працівників захворіли на COVID-19.

"Сьогодні підписав розпорядження, щоб кожен з них отримав по 20 тисяч гривень. Це найменше, що ми можемо зробити для людей, які рятують наше життя", - написав Садовий.

Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджено у 1749-ти медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні - працівник медзакладу. У Міністерстві охорони здоров'я України назвали причини масового зараження медиків коронавірусом.

Вчора COVID-19 діагностували у 1676 медиків. За минулу добу підтвердили 101 випадок зараження. У Чернівецькій області найбільше хворих серед медичного персоналу

Як повідомляло РБК-Україна, раніше у МОЗ розповіли, що коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами під час кашлю чи чхання. Маленькі краплинки розповсюджуються на відстань близько метра і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч.