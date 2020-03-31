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У Львові виявили коронавірус ще у двох людей

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 12:48
У Львові виявили коронавірус ще у двох людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експрес-тест виявив наявність COVID-19 у двох водіїв громадського транспорту

У Львові експрес-тести зафіксували два нових випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Повідомляється, що обидва випадки захворювання були виявлені у водіїв громадського транспорту. Результати будуть відправлені в лабораторію для проведення ПЛР діагностики.

"Сьогодні станом на 12 годин ми отримали позитивний експрес-тест у наших двох водіїв АТП-1. Ми їх направляємо на ПЛР-тестування, тому що тоді вже буде 100-відсотковий результат. Люди повністю ізольовані, транспорт йде на повторну дезінфекцію", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

При цьому мер Львова переконаний, що після проведення тестування, кількість випадків захворювання буде зростати.

"Я переконаний, що якщо ми надалі будемо тестувати людей, то кількість інфікованих буде рости. Часто молоді люди можуть переносити хворобу легко, але біда в тому, що якщо вони інфікують людей старшого віку або людей, які мають хронічні захворювання, тут вже потрібно інше лікування", - сказав він.

Відзначимо, вчора швидкі тести також підтвердили два випадки захворювання у жителів Львова. Серед них пацієнтка 5-ї лікарні і водій трамвая.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні підтверджено 549 випадків коронавіруса. За останню добу виявили 69 нових захворювань. При цьому у Львівській області підтверджено 6 випадків коронавіруса.

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