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У Львові на вихідних збільшать кількість пунктів і центрів вакцинації

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Львів, Четвер 19 серпня 2021 18:18
У Львові на вихідних збільшать кількість пунктів і центрів вакцинації Фото: у Львові на вихідних збільшать кількість пунктів і центрів вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З 21 по 24 серпня у Львові збільшать кількість пунктів і центрів масової вакцинації від коронавірусу. Записатися на вакцинацію можна через систему Helsi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

Так, 21 серпня у Львові працюватимуть дев'ять пунктів масової вакцинації, а 22 серпня працюватиме шість центрів масової вакцинації. При цьому 23 серпня можна буде отримати щеплення в трьох центрах, а у вівторок - у двох.

У центрах і пунктах вакцинації можна буде отримати щеплення однієї з вакцин, а саме: Moderna, Pfizer, CoronaVac.

Крім того, ті, хто вакцинуються у святкові вихідні зможуть отримати знижку в розмірі 30% на концерт "SuperDisco 90-х. Фестиваль Незалежності", який відбудеться 24 серпня на "Арені Львів".

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