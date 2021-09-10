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У Львові на вихідних відкриють два додаткові центри вакцинації

Автор: Инна Собора

У Львові прийняли рішення відкрити два додаткові центри вакцинації. Вони запрацюють уже цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Varta1".

Рішення прийняли на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу.

Так у суботу та у неділю у Львові працюватимуть ще два центри вакцинації - з 10:00 до 15:00 год за такими адресами:

  • Ліцей Львівський, вул. Лисеницька, 3
  • Львівська загальноосвітня школа №43, вул. Масарика, 9.

Крім того, у місті вакцинують від коронавірусу за такими адресами:

З понеділка до п‘ятниці (6-10 вересня), з 15:00 до 18:30:

  • Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б - для 2 дози вакцинації Moderna
  • Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а - вакцинація Pfizer та AstraZeneca.

У суботу, 11 вересня, з 10:00 до 15:00:

  • Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б
  • Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81
  • Клініка IQmed, вул. Липова Алея, 15
  • Народний дім Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2.

Тут будуть вакцинувати вакциною Moderna, виключно для 2 дози.

  • Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а

Тут будуть вакцинувати вакциною AstraZeneca та Coronavac.

  • гіпермаркет "Епіцентр", вул. Городоцька, 302
  • гіпермаркет "Епіцентр", вул. Б.Хмельницького, 188 а.

Тут будуть вакцинувати вакциною Pfizer.

  • Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1, офіс Львівської громади, 2 поверх
  • Рудно - Народний Дім
  • Лисиничі - вул. Т. Шевченка, 48, 2 пов., офіс Львівської громади
  • Дубляни - вул. Шевченка, 4, 2 пов., офіс Львівської громади
  • Грибовичі - вул. Миру, 1, офіс Львівської громади
  • Винники - вул. Галицька, 20.

Тут будуть вакцинувати вакциною Moderna для 2 дози.

У неділю, 12 вересня, з 10:00 до 15:00:

  • Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7б
  • Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81
  • Клініка IQmed, вул. Липова Алея, 15
  • Народний дім Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2.

Тут будуть вакцинувати вакциною Moderna, виключно для 2 дози.

  • Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а.

Тут будуть вакцинувати вакциною AstraZeneca та Coronavac.

  • гіпермаркет "Епіцентр", вул. Городоцька, 302
  • гіпермаркет "Епіцентр", вул. Б.Хмельницького, 188 а.

Тут будуть вакцинувати вакциною Pfizer.

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ЛьвівВакцинація