У Львові під час бійки фанатів постраждали поліцейські

У Львові ввечері 6 листопада сталася масова бійка футбольних фанатів, в результаті чого постраждали 2 правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції у Facebook.

Як повідомляється, близько 23:15 поліція отримала інформацію про масову бійку футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини на вулиці Галицькій. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що участь в бійці беруть близько 100 осіб.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждали двоє співробітників поліції, які намагалися припинити правопорушення. Також було затримано 12 порушників, з них четверо жителів Львова, інші - іноземці.

"Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі сталася бійка між іноземцями та місцевими жителями. В результаті інциденту дві людини загинули, ще троє були травмовані. Правоохоронці затримали зловмисників, їх дії були кваліфіковані як умисне вбивство.

Крім того, ще одна масова бійка сталася в Солом'янському районі Києва, неподалік від будинку по вулиці Новопольова, 89/16. В результаті інциденту молодий хлопець отримав ножове поранення, його було госпіталізовано.