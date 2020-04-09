У Львові помер чоловік із підозрою на коронавірус

Сьогодні, 9 квітня, у Львівській інфекційній лікарні помер чоловік, у якого була підозра на коронавірус. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Як повідомляється, помер 49-річний чоловік з підозрою на коронавірус, який важко хворів на пневмонію. Наразі його дружина перебуває у лікарні і у неї підтвердили захворюваність на COVID-19.

Нагадаємо, за добу у Львівській області було зафіксовано 25 нових випадків інфікування коронавірусом. За даними МОЗ, загальна кількість заражень в області збільшилася до 61, а станом на ранок 8 квітня, у Львівській області було підтверджено 36 випадків інфікування.

Крім того, за ніч до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні звернулось 10 осіб з Львова, Тернополя та Самбірського району з підозрою на коронавірус.

Також у Львові міська комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення обмежувальних заходів на час карантину.

РБК-Україна раніше повідомляло, що за добу кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилась на 224 людини. Всього зафіксовано 1892 випадків заражень.