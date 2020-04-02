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У Львові чадним газом отруїлися четверо людей, двоє померли

Новини » Надзвичайні події     02.04.2020 - 12:34
У Львові чадним газом отруїлися четверо людей, двоє померли
Фото: газова плита (РБК-Україна)

Двоє з потерпілих загинули на місці події та ще двох госпіталізували у важкому стані до лікарні

У Львові у квартирі одного з будинків внаслідок отруєння чадним газом двоє людей померли та ще двох госпіталізували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації (ОДА).

Як повідомляється, 1 квітня близько 23 години, в одній з львівських квартир по вул. Кондукторська, чотири особи отруїлись чадним газом. Двоє з потерпілих загинули на місці події та ще двох госпіталізували у важкому стані до лікарні.

Як зазначається, обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 31 березня, в Одеській області у с. Латівка Біляївського району 2 особи загинули через отруєння природним газом та ще 2 госпіталізовано. Серед потерпілих, яких вдалось врятувати - 8-річна дитина.

Також РБК-Україна раніше писало, у Львові 7 березня шестеро осіб отруїлося чадним газом, серед постраждалих четверо дітей - їх госпіталізували в лікарню. Діти, в стані середньої тяжкості, госпіталізовано в ГДКБ, дорослі постраждалі від госпіталізації відмовилися.

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