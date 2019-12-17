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У Львові тролейбус збив пішохода

Новини » Надзвичайні події     17.12.2019 - 23:03
У Львові тролейбус збив пішохода
Ілюстративне фото: львіський тролейбус (www.facebook.com/tvoyemisto)

Чоловіка з місця аварії забрала карета швидкої

У Львові сталася аварія за участю тролейбса та пішохода - чоловік опинився під колесами громадського електротранспорту. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Зазначається, що тролейбус №24 наїхав на чоловіка, який раптово вийшов на дорогу. Пішохід упав та вдарився головою.

"Потерпілого забрала карета швидкої допомоги, лікарі встановлюють, у якому стані перебуває пацієнт.

На місці ДТП проводять слідчі дії поліція та ревізори служби безпеки руху комунального підприємства "Львівелектротранс".

Нагадаємо, у Києві в листопаді стався масштабний збій в роботі тролейбусів у зв'язку з аварією по вулиці Великій Васильківській. Тролейбуси рьох маршрутів були змушені припинити роботу на час, необхідних для оформлення ДТП.

А на початку листопада у Шевченківському районі Києва загорівся тролейбус з пасажирами. Рятувальники на місці події встановили, що у тролейбусі сталося коротке замикання в моторному відсіку. Тролейбус в цей час знаходився на зупинці громадського транспорту, а в салоні перебували пасажири.

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