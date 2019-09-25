У Львові трамвай наїхав на пішохода

У середу, 25 вересня, у Львові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), трамвай збив пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Наголошується, що аварія сталася близько 9.30 на проспекті Червоної Калини. Трамвай №8 здійснив наїзд на пішохода. Особисті дані чоловіки ще уточнюються. Він доставлений в лікарню, де медики надають йому допомогу.

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Хмельницькому на території військової частини сталося ДТП, в результаті якого загинув військовослужбовець. Він не впорався з керуванням вантажівки та, з'їхавши з дороги, врізався в бетонну електроопору.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Донецької області зіткнулися автомобіль і мікроавтобус, в результаті чого постраждали 10 осіб, троє з яких - діти. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження.