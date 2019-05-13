У Львові семеро людей отруїлися чадним газом

У Львові в результаті отруєння чадним газом госпіталізували сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Як повідомляється, 12 травня пізно ввечері в квартирі на вулиці Білоцерківській (Сихівський район) отруїлися, ймовірно чадним газом, чотири людини, з яких троє - діти. Їх у стані середнього ступеня важкості госпіталізовали в лікувальні установи міста Львова.

Крім того, 13 травня близько 01.23 годин у квартирі на вулиці Коновальця (Франківський район) отруїлися, ймовірно чадним газом, троє мешканців квартири, з яких один - дитина. Їх у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.

Обставини цих подій на даний момент встановлюються.

Всього з початку цього року у Львові сталося 34 випадки отруєння чадним газом, в результаті яких постраждали 73 особи (з них 22 дитини). Вісім людей загинули.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Залізничне Петропавлівського району Дніпропетровської області від чадного газу померли чотири людини. В приватному будинку виявили тіла 4 осіб, у тому числі дитину 2005 року народження.

Крім того, у Київській області в ніч на 2 березня в результаті отруєння чадним газом загинули три людини, ще одного госпіталізували. Інцидент стався в приватному будинку в селі Матюши Білоцерківського району.