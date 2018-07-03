За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Львові внаслідок отруєння чадним газом померла іноземна туристка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, вчора, 2 липня 2018 року, близько 15:00 правоохоронцям повідомили, що у Львові в одній з квартир на вулиці Клепарівській померла 22-річна іноземна туристка, її тіло виявили у ванній кімнаті без тілесних ушкоджень. Медики встановили, що дівчина померла внаслідок отруєння чадним газом.

Окрім дівчини, у квартирі знаходився її 21-річний знайомий, якого лікарі госпіталізували з діагнозом "отруєння чадним газом".

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у квітні у Івано-Франківській області через отруєння газом госпіталізовано 8 осіб, з них 4 дітей.