У Львові розгорнуть нові місця для хворих на COVID-19

У Львові для хворих на коронавірус вже визначено 920 ліжкомісць. Місцева влада вже готується розгортати 610 нових місць для пацієнтів з COVID-19 у міських лікарнях.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Додаткові місця для пацієнтів з коронавірусом планують розгорнути: у лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука (350 ліжок), у 1-шій міській лікарні на вул. Ужгородській (80 ліжок), у 8-мій міській лікарні на вул. Навроцького (60 ліжок).

Ще 80 ліжок визначили у 5-тій міській лікарні на вул. Коновальця та 40 ліжок є у 4-тій лікарні на вулиці Свенціцького.

"Станом на сьогодні 560 ліжок зайняті - там лікуються хворі на пневмонію, з підозрою на COVID і хворі на COVID. Упродовж двох останніх тижнів бачимо тенденцію до збільшення поступлення пацієнтів, які потребують госпіталізації, тому кількість ліжкомісць ми стараємося збільшувати", - пояснили в міськраді.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я назвали 10 областей, де спостерігається найбільше завантаження лікарень хворими на коронавірус.

Крім того, в Україні вперше з початку пандемії зафіксували понад 9,5 тисячі випадків коронавірусу.