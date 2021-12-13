У Львові COVID-сертифікати підробляли у лікарні. Лікарям загрожує 8 років в'язниці

Згідно з даними слідства, схему організували медпрацівники однієї з лікарень Львова. Вони шукали клієнтів серед знайомих. Не проводячи щеплення - лікарі вносили дані про "вакцинацію" до системи "HELSI" та автоматично генерували сертифікат до застосунку "Дія". Вартість "послуги" починалася від 2 до 4 тисяч гривень.

"У ході обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, медичну документацію з записами про псевдовакцинацію, в тому числі підроблені COVІD-сертифікати", - пише пресслужба.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Фото: у Львові викрили лікарів, які підробляли COVID-сертифікати (gp.gov.ua)