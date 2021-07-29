До оборудок з підробленими довідками причетні працівники одного з медичних закладів та певних туристичних фірм. Вони налагодили схему виготовлення і збуту довідок з висновком "тест негативний", без проведення будь-яких лабораторних досліджень.

Один тест обходився клієнтам у 800-900 грн. Правоохоронці встановили, що спільники встигли виготовити майже 2 тисячі підроблених ПЛР-тестів.

Правоохоронці оголосили підозру за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу двом чоловікам, 23 і 36 років, а також 21-річній жительці Львова. У разі доведення провини за вчинені дії їм може загрожувати обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: у Львові викрили групу на продажу підроблених COVID-довідок (npu.gov.ua)