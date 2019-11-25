У Львові сталося масове отруєння

У Львові звернулися до інфекційної лікарні 11 людей з гострою кишковою інфекцією, які минулої суботи святкували весілля у місцевому ресторані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр обласної Держпродспоживслужби.

Зазначається, що чим отруїлися гості ресторану "Менестрел" невідомо, серед спільних страв, які споживали постраждалі, були різноманітні вироби з м’яса, риби, салати.

"Дев’ять осіб госпіталізовано, двоє від госпіталізації відмовилися, лікуються амбулаторно. Їхній стан - середньої важкості. Пацієнти скаржилися на підвищену температуру тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець. Не виключено, що хворих може бути більше, адже на весіллі, за словами пацієнтів було близько 90 гостей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області з гострим отруєнням госпіталізували учнів місцевої загальноосвітньої школи. За даними поліції, школярів пригостила цукерками однокласниця, після чого дітям стало погано. Їх доставили в районну лікарню з гострим отруєнням у стані середньої тяжкості, здоров'ю дітей нічого не загрожує, вони залишаються в медустанові.

Як повідомляло РБК-Україна, в одному з київських ресторанів отруїлися п'ятеро студентів. Роботу ресторану призупинили до усунення порушень.