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У Львові сталось ДТП з вантажівкою, постраждали четверо людей

Автор: Анастасия Рокитна

На південному об’їзді Львова сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки. В результаті ДТП одна пасажирка загинула, ще четверо людей поранено.

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Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Це сталось біля бази відпочинку. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля "ВАЗ-2106" 1977 року народження від отриманих травм загинула на місці події.

"Чотири особи, з травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані у медичні заклади Львова. Обставини події встановлюються", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі сталася масштабна ДТП. В результаті зіткнення п'яти автомобілів загинули декілька людей.

Крім того, на початку січня у Львівській області автомобіль BMW зіткнувся з Mercedes Sprinter. В результаті зіткнення постраждали 9 людей, серед них були й неповнолітні.

Крім того, у Житомирській області автомобіль збив двох дітей. Одна дитина від отриманих травм загинула. Водій автомобіля мав ознаки алкогольного сп'яніння.

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