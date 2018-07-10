У Львові потяг збив двох людей

Жінка померла до приїзду швидкої, а чоловік був госпіталізований

У Львові по вулиці Бродівська потяг "Київ-Івано-Франківськ" збив двох людей. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

Так, вчора, 9 липня, о 20 годині 26 хвилин потяг номер 749 "Київ - Івано-Франківськ" збив чоловіка та жінку.

Як зазначається, жінка померла до приїду швидкої допомоги, а чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та закритий злам правого передпліччя. Він був госпіталізований до лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харківській області електропоїзд збив людину.