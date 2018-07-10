У Львові потяг збив двох людей

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 10:17
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка померла до приїзду швидкої, а чоловік був госпіталізований

У Львові по вулиці Бродівська потяг "Київ-Івано-Франківськ" збив двох людей. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

Так, вчора, 9 липня, о 20 годині 26 хвилин потяг номер 749 "Київ - Івано-Франківськ" збив чоловіка та жінку.

У Львові потяг збив двох людей

У Львові потяг збив двох людей

Як зазначається, жінка померла до приїду швидкої допомоги, а чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та закритий злам правого передпліччя. Він був госпіталізований до лікарні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харківській області електропоїзд збив людину.

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