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У Львові відкривають центр вакцинації на автовокзалі

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Вівторок 07 вересня 2021 15:34
У Львові відкривають центр вакцинації на автовокзалі Фото: у Львові відкривають центр вакцинації на автовокзалі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Львові на автовокзалі відкривають центр вакцинації від коронавірусу. Він запрацює вже цієї п'ятниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління транспорту та зв'язку Львівської ОДА.

Вакцинувати будуть пасажирів та користувачів Автовокзалу "Північний".

"Цими вихідними, в п’ятницю 10 вересня 2021 року, у Львові на автостанції № 2, котра знаходиться за адресою вул. Б. Хмельницького, 225 працюватиме центр вакцинації", - йдеться в повідомленні.

Вакцинація буде проводитись препаратом Pfizer.

Усі охочі зможуть вакцинуватись з 15:00 до 20:00 без попередньої реєстрації на 2 поверсі автостанції № 2.

"Даний центр вакцинації функціонуватиме щоп’ятниці. Також розглядатиметься можливість додаткового вакцинування і по суботах", - наголосили в ОДА.

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Львів Коронавірус Вакцинація
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