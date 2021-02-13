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У Львові обвалилася будівля, під завалами загинув чоловік

Автор: РБК-Україна

У Львові сталося обвалення в одноповерховій будівлі. На місці рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

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Повідомляється, що інцидент стався вранці на вулиці Садовій. У прибудові до двоповерхової новобудові обрушилася покрівля на площі 12 квадратних метрів.

О 11:20 тіло загиблого чоловіка, який перебував під завалом покрівлі прибудови, вилучили і попередньо передали працівникам Національної поліції. Імовірно, загинув охоронець.

Нагадаємо, сьогодні вранці сталася пожежа в Києві. Зокрема, загорілася багатоповерхівка, вогонь охопив квартиру на четвертому поверсі. Під час гасіння з будинку були евакуйовані на безпечну відстань 16 осіб, 5 з них - діти. З опіками верхніх кінцівок госпіталізовано власника квартири.

До цього в Одесі обрушилася сходова клітка в двоповерховому будинку. Будинок тривалий час перебував у аварійному стані, на місці рятувальники евакуювали кількох мешканців.

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