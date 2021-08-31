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У Львові почнуть робити COVID-вакцинацію у гуртожитках університету Франка

Автор: Анастасія Рокитна

Мобільні пункти вакцинації запрацюють в головному корпусі та гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка. Вони запрацюють з 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку заступника міського голови Львова Андрія Москаленка.

"Мобільні пункти вакцинації з’являться в головному корпусі та гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка, вакцинуватися там зможуть студенти та викладачі", - заявив Москаленко.

Він додав, що також цієї суботи, 4 вересня, щеплення від COVID-19 зможуть отримати відвідувачі фестивалю "Молодвіж" на FESTrepublic.

Нагадаємо, від початку кампанії вакцинації зроблено понад 9 млн щеплень від COVID-19.

Раніше в Україну прибула чергова партія COVID-вакцини Pfizer-BioNTech від уряду Сполучених Штатів Америки.

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ВакцинаціяЛьвів