У Львові чоловік погрожував перехожим пістолетом

У Львові нетверезий чоловік на вулиці погрожував перехожим пістолетом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що напередодні пізно ввечері надійшло повідомлення, що на вулиці Чайковського невідомий з пістолетом погрожував вбивством чоловіку, його дружині і дитині, наставляючи на них пістолет. Після цього чоловік зайшов до клубу, де його пізніше затримали поліцейські роти тактико-оперативного реагування і патрульні.

"Затриманим виявився 40-річний львів'янин. Пістолет був у бойовій готовності. З місця події вилучено пістолет, візуально схожий на ПМ, зі спиляними маркуванням (1 патрон калібру 9 мм, перебував у патроннику) та приєднаним глушником, 2 магазина-8 патронів калібру 9 мм, розкладний ніж", - йдеться в повідомленні.

Затриманому загрожує кримінальна відповідальність за ч. 4 ст.296 КК (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом із застосуванням вогнепальної зброї).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві водій влаштував стрілянину, в результаті інциденту був поранений чоловік. Постраждалого доставили в лікарню, а для затримання підозрюваного оголосили план "Перехоплення".

До цього стрілянину влаштували в одному з поштових відділень Харківської області.