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У Львові коронавірусом захворіли 100 медиків

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 16:11
У Львові коронавірусом захворіли 100 медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість хворих медиків є працівниками лікарні швидкої допомоги

У Львові від початку епідемії коронавірусом COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Telegram.

За його словами, більшість хворих медиків є працівниками лікарні швидкої допомоги.

"станом на сьогодні у Львові на COVID-19 захворіли 100 медичних працівників. З них 56 - це працівники лікарні швидкої допомоги. Хоча ця лікарня не є опорною для лікування хворих коронавірусом, але через неї щодня проходить велика кількість пацієнтів. Наприклад, навантаження на хірургію зросла в 3 рази", - написав Садовий.

За даними системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО України, у Львівській області виявлено 904 випадку зараження коронавірусом.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львові прийняли рішення про наступних етапах виходу з карантину. Зокрема, з 15 травня відкриваються візові центри, магазини одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю, а також непродовольчі ринки.

Також повідомлялося, що в разі, якщо протягом 3-х днів відсоток позитивних результатів за коронавирусу буде більше 23%, карантин у Львові знову відновлять.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЛьвівмедикиКоронавірус
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