У Львові на коронавірус протестували працівників комунальних служб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експрес-тести зробили 202 працівникам транспорту і ринку "Шувар"

У Львові продовжують тестувати на коронавірус працівників комунальних сфер міста, які вимушено контактують з великою кількістю людей. Про це повідомляє "Гал-інфо".

Зазначається, що 1 квітня експрес-тести зробили 222 працівникам АТП № 1 та тролейбусного депо, а також працівникам ринку "Шувар". З них: 99 осіб - працівники АТП № 1 (в усіх результат негативний); 103 особи - працівники тролейбусного депо (в усіх результат негативний); 20 осіб - працівники ринку "Шувар" (у 4 осіб виявили підозру).

Завтра медики продовжать тестувати працівників АТП № 1, тролейбусного депо та ринку "Шувар".

Нагадаємо, у Львові міська комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення обмежувальних заходів на час карантину. З 2 квітня вводиться обов'язковий масочний режим в усіх магазину, заборона на пікніки в парках, а також закривають дитячі майданчики.

У Львівський області зафіксовані ще 13 нових підозр на коронавірус COVID-19. Зазначається, що у Львівській області з підозрою на коронавірус є 74 особи. У семи пацієнтів - позитивний результат тесту на захворювання.