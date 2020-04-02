ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львові на коронавірус протестували працівників комунальних служб

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 02:27
У Львові на коронавірус протестували працівників комунальних служб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експрес-тести зробили 202 працівникам транспорту і ринку "Шувар"

У Львові продовжують тестувати на коронавірус працівників комунальних сфер міста, які вимушено контактують з великою кількістю людей. Про це повідомляє "Гал-інфо".

Зазначається, що 1 квітня експрес-тести зробили 222 працівникам АТП № 1 та тролейбусного депо, а також працівникам ринку "Шувар". З них: 99 осіб - працівники АТП № 1 (в усіх результат негативний); 103 особи - працівники тролейбусного депо (в усіх результат негативний); 20 осіб - працівники ринку "Шувар" (у 4 осіб виявили підозру).

Завтра медики продовжать тестувати працівників АТП № 1, тролейбусного депо та ринку "Шувар".

Нагадаємо, у Львові міська комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про посилення обмежувальних заходів на час карантину. З 2 квітня вводиться обов'язковий масочний режим в усіх магазину, заборона на пікніки в парках, а також закривають дитячі майданчики.

У Львівський області зафіксовані ще 13 нових підозр на коронавірус COVID-19. Зазначається, що у Львівській області з підозрою на коронавірус є 74 особи. У семи пацієнтів - позитивний результат тесту на захворювання.

Через коронавірус Білорусь заборонила експорт гречки, цибулі і часнику Боротьба з коронавірусом не має порушувати права людини, - ПАРЄ
Новини України ЛьвівЛьвівКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся