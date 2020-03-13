У Львові госпіталізували з підозрою на коронавірус ще однієї людини

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували людини, який нещодавно повернувся в Україну з Італії. Про це повідомили в прес-службі Кам'янка-Бузької територіальної громади.

Повідомляється, що пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання звернувся в лікарню в Кам'янка-Бузьці громаді 12 березня у другій половині дня. Хворий недавно прибув в Україну з Італії.

"Враховуючи надзвичайну епідеміологічну ситуацію в світі, викликану коронавірусом COVID-19 хворий госпіталізований спеціалізованим медичним транспортом до Львова для обстеження та встановлення діагнозу", - йдеться в повідомленні.

Також місцева влада прийняла рішення про тимчасове закриття ринків у Кам'янка-Бузька та селищах Добротвір Новий Яричів.

Нагадаємо, 12 березня в Україні офіційно підтвердили ще два випадки коронавірусу. COVID-19 виявили у жінки, яка напередодні повернулася з Польщі, і у чоловіка, дружина якого перебувала в Італії. Таким чином кількість інфікованих зросла до трьох.

За станом на 13 березня стан інфікованої коронавірусом в Житомирській області погіршився. Вона перебуває у важкому стані. Пацієнтку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.