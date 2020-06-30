У Львові і Чернівцях готують лікарні другої черги для прийому пацієнтів з COVID-19

Через велику завантаженість лікарень у Львові та в Чернівецькій області Міністерство охорони здоров'я готує другу чергу медичних закладів. Розгортання додаткових ліжок для коронавірусних хворих почнуть вже сьогодні.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Відповідаючи на запитання про понад 70% завантаженість ліжок у Закарпатській області Радуцький відповів, що не володіє такою інформацією.

"Є у Львові 54%, в Чернівцях, мені здається, трохи більше 50%, тому МОЗ сьогодні розгортає другу чергу лікарень для прийому хворих на коронавірус", - заявив нардеп.

Варто відзначити, що станом на вчора, завантаженість ліжок у Чернівецькій області становила 45,89% при нормі менше 50.

У регіоні, який колись був епіцентром коронавірусу, з 1 липня пом'якшать карантин.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заявили, що Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавірусом. У зв'язку з цим в окремих регіонах почали розгортати лікарні другої черги.