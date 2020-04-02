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У Львові 5 пацієнтів з підозрою на COVID-19 перебувають у важкому стані

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 13:12
У Львові 5 пацієнтів з підозрою на COVID-19 перебувають у важкому стані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Один з тяжкохворих вже підключений до ШВЛ

У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні госпіталізовано 38 осіб з підозрою на коронавірус, з них 5 - у важкому стані. Про це повідомили в прес-службі Львівської міськради.

Повідомляється, що один з тяжкохворих вже підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

"У нашій інфекційної лікарні зараз з 38 хворих, які там знаходяться, п'ять в дуже важкому стані. Один вже підключений до апарату ШВЛ. Статистика смертності зростає в Україні з кожним днем", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що першу смерть від коронавірусу підтвердили в Києві. Помер 70-річний чоловік.

Також повідомлялося, що станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Всього в Україні з симптомами COVID-19 померли 20 осіб - 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони старше 50 років. При цьому, за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, 88% померлих мали судинні захворювання і діабет.

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