Во Львовской области произошел взрыв на территории ТЦК: вероятно, от гранаты

Во Львовской области раздался взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Неизвестный, вероятно, бросил на территорию ТЦК гранату.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
Как рассказал источник, событие произошло в городе Буск Золочевского района. Вероятно, это был взрыв ручной гранаты РГД-5. На месте образовалась воронка. Также в помещении выбиты окна, а осколками посекло штукатурку.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Других деталей источник пока не предоставил.
Напомним, что подобные случаи происходят не в первый раз. Так, ранее в Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор дома работника ТЦК.
Также мы писали о конфликте со стрельбой с участием сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки на Закарпатье.
Кроме того, ранее в Днепропетровской области вооруженный мужчина напал на сотрудника военкомата. В результате чего военнослужащий в результате получил ранения.
К слову, перед этим в Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК.
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