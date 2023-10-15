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Во Львовской области серьезное ДТП: трое погибших, пятеро раненых

Фото: возле Дрогобыча произошло смертельное ДТП (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Смертельное ДТП произошло вблизи Дрогобыча Львовской области 15 октября. В результате аварии три человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели отметили, что в 9:21 получили сообщение об аварии вблизи города Дрогобыч. ДТП произошло на трассе "Трускавец-Львов". Там столкнулись два автомобиля Toyota Land Cruiser и Volkswagen Caddy.

В результате ДТП погибли три человека. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Спасатели с помощью спецоборудования достали двух пострадавших из Volkswagen Caddy. Их передали медикам "скорой".

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в Одесской области полицейский совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

Также недавно в Ровенской области произошла масштабная авария, в результате которой погиб ребенок, восемь человек пострадали.

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