На горнолыжном курорте во Львовской области погиб 12-летний мальчик

На территории одного из горнолыжных комплексов в Стрыйском районе трагически погиб 12-летний мальчик из Киева. По предварительным данным, во время спуска с горы ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Несмотря на усилия медиков, спасти мальчика не удалось.

Полиция получила сообщение об инциденте около 14:30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Стрыйского районного управления, а также сотрудники других подразделений.

Мальчик отдыхал в комплексе вместе с родителями. Правоохранители сейчас проводят первоочередные следственные действия и устанавливают обстоятельства трагедии. Вопрос о правовой квалификации события решается.