На горнолыжном курорте во Львовской области погиб 12-летний мальчик
На горнолыжном курорте во Львовской области 8 декабря погиб ребенок. Парень катался на лыжах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Львовской области.
На территории одного из горнолыжных комплексов в Стрыйском районе трагически погиб 12-летний мальчик из Киева. По предварительным данным, во время спуска с горы ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Несмотря на усилия медиков, спасти мальчика не удалось.
Полиция получила сообщение об инциденте около 14:30. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции №3 Стрыйского районного управления, а также сотрудники других подразделений.
Мальчик отдыхал в комплексе вместе с родителями. Правоохранители сейчас проводят первоочередные следственные действия и устанавливают обстоятельства трагедии. Вопрос о правовой квалификации события решается.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, что 6 января на восточном склоне горы Брецкул в Украинских Карпатах сошла лавина метелью снега. По данным снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), объем лавины составил 1 280 кубических метров. О пострадавших или нанесенном ущербе не сообщается. Укргидрометцентр призывает туристов быть осторожными из-за высокого риска схода лавин в горных районах.
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