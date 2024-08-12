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Во Львовской области перекрыли дорогу из-за ДТП с грузовиком и микроавтобусом: есть пострадавшие

Фото: ДТП на объездной Львова (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Ярослава Борзова

На автодороге Киев - Чоп произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Движение по трассе перекрыто полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области в Telegram.

Как отмечают правоохранители, дорожная авария произошла возле населенного пункта Подборцы (объезд Львова - ред.). В связи с ДТП движение по дороге перекрыто полностью. Также отмечается, что в результате ДТП пострадали.

"На месте происшествия работают все необходимые службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута движения", - говорится в сообщении

Фото: ДТП на объездной Львова (t.me/lvivpatrolpolice)

ДТП во Львове и области

Напомним, во Львове произошло ДТП с участием маршрутки, врезавшейся в сопротивление электропередач. Два человека пострадали.

Также днем до этого авария произошла и во Львовском районе, где столкнулись маршрутный автобус и автопоезд.

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ДТПЛьвовская область