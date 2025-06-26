Во Львовской области патрульные сбили несовершеннолетнего

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно авария с участием украинцев произошла авария. Тогда же столкнулись грузовой фургон Volkswagen и тягач Renault. В момент аварии в фургоне находилось восемь украинцев, половина из которых получила ранения.

Также в середине июня во французском департаменте Сарт произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 58 детей, большинство из которых - подростки из Украины в возрасте от 15 до 17 лет.

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