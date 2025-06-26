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Во Львовской области патрульные сбили несовершеннолетнего

Иллюстративное фото: во Львовской области патрульные сбили несовершеннолетнего (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 25 июня, во Львовской области, недалеко от села Красов, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием несовершеннолетнего пешехода и патрульного автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Львовской области.

Как пишет полиция, ДТП произошло на автодороге Киев - Чоп.

В результате аварии несовершеннолетний был госпитализирован. На месте событий работают следователи.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование", - добавляет полиция Львовской области.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно авария с участием украинцев произошла авария. Тогда же столкнулись грузовой фургон Volkswagen и тягач Renault. В момент аварии в фургоне находилось восемь украинцев, половина из которых получила ранения.

Также в середине июня во французском департаменте Сарт произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 58 детей, большинство из которых - подростки из Украины в возрасте от 15 до 17 лет.

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Львовская область