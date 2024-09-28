Во Львовской области директора реабилитационного центра заподозрили в издевательстве над детьми

Он отметил, что получил информацию о возможном физическом, психологическом и сексуальном насилии в отношении детей директором учебно-реабилитационного учреждения. Омбудсмен инициировал проверку.

В заведении находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями. Зафиксированные показания детей о том, что директор учреждения осуществлял действия сексуального характера в отношении девушек-воспитательниц, публично унижал, а также угрожал избиением и помещением в психбольницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.

Лубинец добавил, что за последние полгода дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования. Наоборот за каждую жалобу на условия содержания или поведение работников заведения получали избиение палками и унижение.

Омбудсмен обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 153 УКУ "сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица". Все дети, которые давали показания, были перемещены из заведения и находятся в безопасности.

"С понедельника я инициирую совещание на высоком уровне с привлечением представителей Львовской ОВА, правоохранительных органов и профильных министерств, ведь бездействие органов, которые должны защищать права ребенка, является преступлением. И в немедленной безусловной защите нуждается ребенок, а не его обидчик", - добавил. Лубинец.