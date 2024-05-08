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Во Львовской области из-за взрыва гранаты погиб мужчина

Фото: полиция изучает обстоятельства взрыва гранаты и гибели человека во Львовской области (GettyImagеs)
Автор: Владимир Костырин

В Бориславе Львовской области сегодня, 8 мая, на улице произошел взрыв гранаты, в результате чего погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Львовской области.

В правоохранительных органах уточнили, что погибший - 24-летний мужчина.

"Других пострадавших в результате взрыва нет", - проинформировали в полиции.

Отмечается, что трагический инцидент произошел сегодня вечером, в 20:50, на улице Ивасюка. Кроме молодого человека, погибшего в результате происшествия, других граждан в это время рядом не было.

Обстоятельства инцидента изучаются

В полиции добавили, что на месте работают оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Дрогобычского районного отдела, а также специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Львовской области.

"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва и происхождения боеприпаса. Решается вопрос правовой квалификации происшествия", - добавили в правоохранительных органах.

Место происшествия в Бориславе (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Другие инциденты с взрывами гранат

Ранее сообщалось, что в начале апреля во Львове в многоквартирном доме взорвалась граната. В результате происшествия погиб 44-летний житель Чернигова, а хозяин дома, 52-летний львовянин, был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Также напомним, в ноябре прошлого года в Одесской области мужчина взорвал гранату в авто, требуя деньги от перевозившего его человека. Нападавший был задержан.

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