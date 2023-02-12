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Во Львовской области автомобиль въехал в стену дома, погибли четыре человека

Фото: во Львовской области автомобиль въехал в стену дома, погибли четыре человека (lv.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня ночью водитель не справился с управлением и въехал в стену дома в городе Жовква Львовской области. В результате аварии погиб водитель и три пассажирки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что ДТП произошло 12 февраля в 00:45 на улице в Жовкве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi Q5, 28-летний житель Самборского района, не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части и столкнулась сначала с ограждением, а затем - въехала в стену дома.

В результате ДТП водитель и трое его пассажирок, все жительницы Львовской области, от полученных травм погибли на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил сохранности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Напомним, вчера на автодороге Киев - Чоп вблизи села произошло ДТП, было затруднено движение в направлении Ровно.

К тому же, 9 февраля, в Киеве перевернулась машина "скорой помощи", пострадали шесть человек, среди которых младенец.

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