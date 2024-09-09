RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львовской области автобус с военными попал в ДТП, есть погибший и раненые, - СМИ

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня ночью, 9 сентября, во Львовской области произошла авария с участием грузовика и автобуса с военными. Известно о погибшем и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LVIV.MEDIA.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Как пишет местное издание, авария произошла около 03:30 на трассе "Киев - Чоп" в селе Дроговиж, Стрыйского района Львовской области, недалеко от гостиницы-ресторана "Максим".

В результате столкновения с грузовиком водитель автобуса погиб на месте инцидента. Также 12 военных получили ранения .

Стоит добавить, что пока официальной информации или других подробностей аварии нет. В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич пишет, что, по предварительной информации, в результате ДТП "погиб один военный, еще десять пострадавших".

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в июле, в Запорожской области водитель авто сбил военного, шедшего по обочине дороги, и скрылся.

Также сегодня, 9 сентября, стало известно о гибели в ДТП Ярослава Олейника - одного из первых членов обновленной команды Министерства стратегических отраслей и промышленности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЛьвовская область