Во Львовской области автобус с военными попал в ДТП, есть погибший и раненые, - СМИ

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Как пишет местное издание, авария произошла около 03:30 на трассе "Киев - Чоп" в селе Дроговиж, Стрыйского района Львовской области, недалеко от гостиницы-ресторана "Максим".

В результате столкновения с грузовиком водитель автобуса погиб на месте инцидента. Также 12 военных получили ранения .

Стоит добавить, что пока официальной информации или других подробностей аварии нет. В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич пишет, что, по предварительной информации, в результате ДТП "погиб один военный, еще десять пострадавших".